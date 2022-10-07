Более 100 нарушений Трудового кодекса выявили псковские профсоюзы
Порядка 115 нарушений трудового законодательства выявили псковские профсоюзы. Об этом в ходе очередной XXVI Конференции Псковского облсовпрофа, посвященной подведению итогов работы с июня 2020 года по октябрь 2022 года, заявил председатель регионального совета профсоюзов Игорь Иванов.
«Сегодня важное значение имеет обеспечение высокого уровня правовой защищенности работников, их уверенность в том, что они получат помощь в профсоюзе на любом уровне и в каждой проблемной ситуации», - сказал он.
За отчетный период Псковский облсовпроф осуществлял досудебную и судебную защиту социально-трудовых прав членов профсоюзов: оказывал помощь в составлении исковых заявлений, ходатайств, иных судебных документов, юридическую поддержку в судах различных инстанций.
По итогам обращений было составлено около 40 исковых заявлений в суды, в том числе по трудовым спорам (дисциплинарным взысканиям, увольнению), по пенсионным вопросам в связи с отказом в назначении работникам досрочной трудовой пенсии по старости.
Правовая инспекция провела 19 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства, выявила и устранила 115 нарушений. Проведена правовая экспертиза 22 коллективных договоров и 56 локальных нормативных актов.
«В предстоящий период для повышения уровня правовой защищенности членов профсоюзов необходимо усилить взаимодействие с органами прокуратуры и государственной инспекцией труда», - заключил председатель облсовпрофа.
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