Арт-объект появился рядом с «Горводоканалом» в Пскове

16:41, 07 октября 2022, ПАИ

Новую инсталляцию установили в Пскове рядом со зданием «Горводоканала». Об этом сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на группу муниципального предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Арт-объект состоит из узлов, которые непригодны к дальнейшему использованию. В прошлом году их демонтировали во время масштабной реконструкции. Самым большим элементом инсталляции стала задвижка полуметрового диаметра, которую используют на крупных магистральных водоводах, и тройник такого же размера. Также в арт-объекте задействован пожарный гидрант.

«Все узлы и элементы инсталляции можно трогать и делать фото, ведь подобного объекта в Пскове до сих пор еще не было», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по благоустройству территории предприятия продолжатся в дальнейшем.

«Надеемся, что арт-объект еще обретет постамент, подсветку и станет местом притяжения любопытных псковичей», – подытожили в «Горводоканале».