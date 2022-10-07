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Политика

Очередной выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

Частичная мобилизация по-прежнему остается одной из главных обсуждаемых тем. Спустя две недели с ее начала ответов на вопросы стало больше. Но они продолжают поступать в адрес и региональных властей, и военкомата, и прокуратуры. Об этом сегодня пойдет разговор в очередном, 83-м выпуске «Псковского телеграма».

Ведущие программы также обсудят ситуацию на госгранице в Псковской области и фейки вокруг происходящего там, очередное задержание администраторов нескольких телеграм-каналов, померятся рейтингами, а также будут недоумевать по поводу фальстарта выборной кампании одной из партий. «Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве.

Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 — на сайте ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».

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