Гуманитарную помощь для военных собрали в Усвятском районе

16:39, 07 октября 2022, ПАИ

Сбор гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям, а также мобилизованным гражданам прошел в Усвятском районе. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

«Неравнодушные и активные жители района откликнулись незамедлительно, за короткий срок были собраны средства, которые пошли на покупку необходимых вещей.

4 октября гуманитарная помощь была передана усвятским ребятам. Принадлежности для гигиены и медикаменты, теплые носки и другие предметы одежды, коврики-сидушки и фонарики, конфеты, печенье, тушенка и многое другое. Были в этой посылке рисунки детей и письма, - говорится в сообщении. - Среди ребят, которые отправились на службу, - наши земляки, вчерашние слесари, предприниматели, электрики, а сегодня солдаты. Покинув семейный очаг, они, как никогда, нуждаются в нашей с вами поддержке. Они должны знать, что мы гордимся нашими защитниками и ждем их возвращения».

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.