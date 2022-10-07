Госнаграды получили отличившиеся в ходе СВО псковские росгвардейцы

16:49, 07 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды Российской Федерации военнослужащим и сотрудникам регионального управления Росгвардии, отличившимся в ходе СВО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медали «За отвагу» из рук губернатора получили подполковник полиции Алексей А. и старший лейтенант полиции Владимир К.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены майор полиции Сергей Б., старший лейтенант полиции Никита Т. и старший сержант полиции Сергей Б.

Обращаясь к росгвардейцам, глава региона отметил, что Псковский сводный отряд с первых дней спецоперации находится в зоне боевых действий. «Все это время область внимательно следит за вашими успехами, с гордостью и радостью воспринимает победы, каждый раз искренне переживает и ждет вашего возвращения домой целыми и невредимыми. За прошедшие месяцы вы неоднократно доказывали свои мужество, отвагу и высочайший профессионализм, которые позволяют вам выполнять любые, даже самые сложные задачи. И это для нашего региона большая честь. Мы с уважением относимся к вашим подвигам и подвигам ваших сослуживцев. Вы успешно отвечаете на все вызовы и являетесь ярким примером для подражания», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил личный состав за достойное выполнение поставленных задач.

Принимая во внимание все трудности и колоссальную ответственность, которые легли на плечи росгвардейцев с начала специальной военной операции, губернатор выразил готовность правительства региона оказывать им всю необходимую поддержку, где бы они ни находились: в Псковской области или на передовой. Помощь также будет оказана и семьям, заверил Михаил Ведерников.

В рамках торжественной церемонии за успешное выполнение задач повышенной сложности, а также за проявленное мужество и самоотверженность в ходе специальной операции Ивану Х. присвоено досрочно очередное специальное звание «полковник полиции». Погоны ему вручил начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области Игорь Иванов.

«Сотрудники подразделений Росгвардии успешно выполняют важную и трудную миссию по защите Отечества. Полученные награды — этому подтверждение», — обозначил Игорь Иванов и поблагодарил сослуживцев за работу. Он также отметил конструктивное сотрудничество управления и правительства области и выразил признательность губернатору за поддержку личного состава.

Напомним, с 24 февраля 2022 года на территории Украины по приказу Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина проводится специальная военная операция (СВО). Награжденные сотрудники управления Росгвардии по Псковской области в составе сводного отряда выполняли боевые задачи в ходе проведения СВО.