Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Переходила на крик»: грибники спасли женщину в опочецком лесу

Фото: КСК66

Жительница Опочки пошла в лес за ягодами и заблудилась 23 сентября. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

«Хорошо, что с собой у меня был телефон. За час до наступления сумерек я решила позвонить дочери, которая посоветовала позвонить по номеру «112». На моё счастье, диспетчер оперативно передала моё сообщение во все службы. <...> Меня удивило спокойствие диспетчера. Девушка разговаривала со мной очень вежливо, советуя, как мне себя вести. Я же, общаясь с ней, не сдерживала эмоций и переходила на крик, за что сейчас очень стыдно», - рассказала женщина.

По совету диспетчера она начала кричать. Голос услышали два грибника, которые вывели её к дороге, где их встретила поисковая группа.

Отмечается, что к поиску были подключены сотрудники МЧС, полиции, а также добровольцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 октября 2022

Очередное заседание клуба «Щедрое сердце» в Стругах Красных было посвящено педагогам-ветеранам
07 октября 2022

Большой пирог с надписью «Великие Луки! Мы с вами!» отправился мобилизованным
07 октября 2022

В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег
07 октября 2022

Способы экономить на еде без вреда для здоровья перечислили россиянам
07 октября 2022

Денежное довольствие от Минобороны вместо зарплаты получат мобилизованные
07 октября 2022

Очередной выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
07 октября 2022

Гриб весом почти два килограмма нашла жительница Гдовского района
07 октября 2022

Трактор для Путина собирают на Минском заводе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...