«Переходила на крик»: грибники спасли женщину в опочецком лесу

17:21, 07 октября 2022, ПАИ

Жительница Опочки пошла в лес за ягодами и заблудилась 23 сентября. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

«Хорошо, что с собой у меня был телефон. За час до наступления сумерек я решила позвонить дочери, которая посоветовала позвонить по номеру «112». На моё счастье, диспетчер оперативно передала моё сообщение во все службы. <...> Меня удивило спокойствие диспетчера. Девушка разговаривала со мной очень вежливо, советуя, как мне себя вести. Я же, общаясь с ней, не сдерживала эмоций и переходила на крик, за что сейчас очень стыдно», - рассказала женщина.



По совету диспетчера она начала кричать. Голос услышали два грибника, которые вывели её к дороге, где их встретила поисковая группа.

Отмечается, что к поиску были подключены сотрудники МЧС, полиции, а также добровольцы.