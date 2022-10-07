ВИДЕО Молодежь Пскова поздравила президента России с днём рождения

17:23, 07 октября 2022, ПАИ

С днём рождения поздравили президента России Владимира Путина добровольцы и молодежные активисты Псковской области. Видео они выложили в паблике «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Вся молодежь и общественность Псковской области подготовила поздравление! Мы уважаем, поддерживаем и, конечно же, гордимся быть гражданами страны, в которой есть такой президент!» — написали активисты под видео.