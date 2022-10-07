Готовность техники к осени и зиме проверили в «Экопроме»

17:16, 07 октября 2022, ПАИ

7 октября на технической базе филиала ООО «Экопром» прошел смотр техники по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регоператора.

Каждый такой смотр проходит под руководством директора филиала Александра Киселёва. Он проверил готовность почти 60 единиц техники, располагающихся в Пскове, укомплектованность инвентарем, вместе с механиками проверена техническая исправность транспортных средств, проведена беседа с каждым экипажем.

Смотр показал, что филиал ООО «Экопром» готов к обеспечению нормального функционирования и своевременному вывозу ТКО в осенне-зимний период.