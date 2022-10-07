Готовность техники к осени и зиме проверили в «Экопроме»
7 октября на технической базе филиала ООО «Экопром» прошел смотр техники по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регоператора.
Каждый такой смотр проходит под руководством директора филиала Александра Киселёва. Он проверил готовность почти 60 единиц техники, располагающихся в Пскове, укомплектованность инвентарем, вместе с механиками проверена техническая исправность транспортных средств, проведена беседа с каждым экипажем.
Смотр показал, что филиал ООО «Экопром» готов к обеспечению нормального функционирования и своевременному вывозу ТКО в осенне-зимний период.
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