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Общество

Способы экономить на еде без вреда для здоровья перечислили россиянам

Покупать продукты на развес и на рынках, чтобы сэкономить денег на питании без вреда для здоровья, советует россиянам финансовый консультант сервиса доставки еды «Прием» Анастасия Макарова, сообщает «Лента.ру».

Первым делом, по ее словам, стоит обратить внимания на рынки и ярмарки. Там, как правило, цены ниже, чем в магазинах, также стоит поискать продукцию местных фермеров. Лучше всего приходить за покупками рано утром или поздно вечером, когда спрос ниже всего.

При покупке в магазине, продолжила Макарова, нужно брать овощи и фрукты на развес, а колбасу и сыры не в нарезке, чтобы не переплачивать. Помимо этого, добавила консультант, стоит заглядывать на нижние полки в магазинах, где могут оказаться не менее качественные, но более дешевые аналоги.

Макарова также попросила не переплачивать за бренд и искать бюджетные и не менее качественные аналоги популярных товаров. «Не стоит брать продукт только из-за известной марки. Выбирайте, сравнивайте, читайте составы и выбирайте наиболее подходящий вариант в соотношении цена-качество», — сказала она.

Также перед походом за продуктами всегда необходимо составлять список нужных покупок и следовать ему в магазине, чтобы избежать приобретения лишнего, заключила эксперт.

 

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