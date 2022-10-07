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Общество

ВИДЕО Помощь от Красного Креста привезли на границу в Псковской области

МАПП "Убылинка"

Гуманитарную помощь от Российского Красного Креста привезли для ожидающих очереди на границе в Псковской области и Латвии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Представители организации, в частности, побывали на пунктах пропуска в Пыталовском районе.

  • МАПП "Убылинка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Убылинка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Убылинка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Убылинка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Убылинка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Убылинка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Убылинка"
    Фото: ПАИ

Во время визита волонтеров  у шлагбаума на МАПП «Убылинка» была только группа из восьми человек. Им отдали продуктовый набор и воду. В специальной палатке, где можно укрыться от дождя, людей не было. Объясняют это тем, что боятся пропустить свою очередь на границе. Затем добровольцы раздали продукты людям, стоящим в очереди на автомобилях.

В продуктовые наборы вошли: вода, вафельные батончики, снек-мюсли, влажные салфетки, сушки, детское пюре, витамины для детей. По надобности раздавали памперсы, детское питание и эластичные бинты. Всего волонтеры раздали 48 наборов.

Люди в очереди рассказали, что им помогают дальнобойщики –  раздают кипяток. Кроме того, добровольцы постоянно привозят продукты. Нет проблем и с туалетами.

Сейчас очередь на МАПП «Убылинка» движется быстрее, но, тем не менее, еще остается. Люди ждут по двое суток.

Ситуация на МАПП «Лудонка» гораздо лучше: пешеходы проводят в очереди около 45 минут.  В автомобильной очереди стоят 25 машин. Рядом с пунктом пропуска работает автолавка, имеются контейнеры для мусора и туалеты.

  • МАПП "Лудонка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Лудонка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Лудонка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Лудонка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Лудонка"
    Фото: ПАИ
  • МАПП "Лудонка"
    Фото: ПАИ

Часть желающих пересечь границу с МАПП «Убылинка» перебрались в Лудонку.

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