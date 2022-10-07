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Культура

Региональные краеведческие чтения начались в Острове

Фото здесь и далее: районная газета «Островские вести»

Открытие Псковских региональных краеведческих чтений и первое пленарное заседание форума состоялись в центре культуры «Юбилейный» в городе Острове 7 октября. Об этом сообщает районная газета «Островские вести».

Мероприятие началось с представления-приветствия артистов. Временно исполняющая полномочия главы Островского района Юлии Колпинской отметила неоценимые заслуги краеведов в сохранении исторического материала и передачи его следующим поколениям и пожелала участникам чтений плодотворной работы.

Интересных чтений, новых исторических открытий и имен пожелала собравшимся председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь.

Председатель регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова вручила Благодарности самым активным участникам Псковского краеведческого сообщества, а также организаторам чтений в городе Острове, презентовала сборник по итогам XI Псковских региональных краеведческих чтений.


Во время пленарного заседания были заслушаны доклады о городе Острове, его жителях, архитектурной составляющей, начиная с 1580 года. В числе выступающих были не только кандидаты исторических наук, хранители краеведческих музеев, но и ученица 8-а класса средней школы № 1 города Острова Дария Албарова, делающая первые шаги в изучении истории родного края. Ее выступление было посвящено колоколам и колокольчикам города Острова.

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