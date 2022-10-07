В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег

18:25, 07 октября 2022, ПАИ

Переменная облачность без обильных осадков ожидается в Псковской области на следующей неделе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Она отметила, что небольшие дожди возможны в отдельных районах. «Должно проглядывать солнце, температура достаточно высокая для этого времени года - до 12 градусов тепла», - сказала Тала Нещадимова.

При этом ночные температуры воздуха тоже будут положительными, продолжила синоптик. Осадков в виде снега, по ее словам, не прогнозируются, но они возможны во второй половине месяца.