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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег

Переменная облачность без обильных осадков ожидается в Псковской области на следующей неделе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Она отметила, что небольшие дожди возможны в отдельных районах. «Должно проглядывать солнце, температура достаточно высокая для этого времени года - до 12 градусов тепла», - сказала Тала Нещадимова.

При этом ночные температуры воздуха тоже будут положительными, продолжила синоптик. Осадков в виде снега, по ее словам, не прогнозируются, но они возможны во второй половине месяца.

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