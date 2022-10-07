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Большой пирог с надписью «Великие Луки! Мы с вами!» отправился мобилизованным

Студенты колледжа отправили такой пирог мобилизованным. Фото Великолукская правда. Новости

Для русского солдата нет ничего дороже и приятнее, чем чувствовать поддержку своих земляков, родных и близких. Сейчас в воинской части Тверской области мобилизованные великолучане проходят курс подготовки, и им очень важно чувствовать заботу тех, кого они готовятся защищать, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Неделю назад союз десантников Псковской области совместно с центром добровольчества при поддержке администрации города объявил сбор гуманитарного груза, предназначенного для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса. Основная цель сбора – поддержать моральный и боевой дух военнослужащих, а также оказать помощь жителям Бериславского района.

На призыв инициаторов откликнулось огромное количество людей, предпринимателей, предприятий и организаций. Внушительная партия гуманитарного груза отправилась в Тверскую область сегодня, 7 октября.

«Мы везем нашим бойцам посылки от родных и близких, от простых великолучан. Кто чем мог, тем и помогал: медикаменты, фонарики, различная утварь, средства гигиены, спальные мешки», – отметил председатель региональной общественной организации союз десантников Псковской области Алексей Скачков.

К благому начинанию присоединились также студенты Великолукского механико-технологического колледжа. Ребята за счет колледжа собственноручно приготовили 370 пирожков с повидлом, сгущенным молоком и большой пирог с надписью «Великие Луки! Мы с вами!».

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