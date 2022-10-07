Очередное заседание клуба «Щедрое сердце» в Стругах Красных было посвящено педагогам-ветеранам

19:06, 07 октября 2022, ПАИ

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Сегодня в доме культуры Струг Красных состоялось очередное заседание клуба «Щедрое сердце», на которое его хозяйка Любовь Яковлева пригласила ветеранов педагогического труда. Об этом сообщила корреспондент газеты «Струги».



Поздравив педагогов с прошедшим днём учителя, Любовь Николаевна передала слово исполняющей обязанности главы района Наталье Стрижак.



«Спасибо вам за ваш сложный, но такой нужный труд. Вы учите нас ценить и уважать старшее поколение, любить свою Родину», – сказала в приветственном слове и.о. главы.



После официальной части все окунулись в воспоминания. Развлекательную программу для преподавателей подготовили работники районного дома культуры, которые вместе с солисткой из Невеля подарили немало красивых песен.