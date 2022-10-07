Команда администрации Пскова победила на VII Фестивале ГТО

19:54, 07 октября 2022, ПАИ

Команда администрации Пскова заняла 1-е место на VII Фестивале ГТО среди муниципальных и государственных служащих Псковской области, который прошел сегодня в поселке Сосновый Бор Себежского района. Об этом написал в Telegram глава городской администрации Борис Елкин.

В состав команды вошли Александр Грацкий, Виктория Дмитриева, Анастасия Журавлева, Диана Кузнецова, Елена Спиридонова, Ольга Селиверстова, Вера Коновалова, Евгений Скачков, Сергей Киселев и Марк Степаненков. Капитан команды – Любовь Воинова.

В личном первенстве в своих ступенях Александр Грацкий занял 1-е место, Вера Коновалова – 2-е место и Евгений Скачков – 3-е место и 1-е место в беге на 2 км.

Всего в фестивале приняли участие 19 команд из 18 муниципалитетов региона. 2-е место – у Правительства области, 3-е – у Администрации Великих Лук.

«Поздравляю наших с победой! Молодцы!» – поприветствовал участников Борис Елкин.