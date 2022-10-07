Новые судьи назначены президентом РФ в Пскове, Великих Луках и Псковской области

20:45, 07 октября 2022, ПАИ

Указом президента Российской Федерации от 07.10.2022 № 715 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Псковского областного суда назначена Ирина Купташкина. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На шестилетний срок полномочий заместителем председателя Великолукского городского суда Псковской области назначена Елена Смирнова.

Этим же указом на должность судьи Псковского городского суда назначена Ольга Фишова.