Новые судьи назначены президентом РФ в Пскове, Великих Луках и Псковской области
Указом президента Российской Федерации от 07.10.2022 № 715 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Псковского областного суда назначена Ирина Купташкина. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
На шестилетний срок полномочий заместителем председателя Великолукского городского суда Псковской области назначена Елена Смирнова.
Этим же указом на должность судьи Псковского городского суда назначена Ольга Фишова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
07 октября 2022
По новым правилам ПДД пешеходы получили приоритет перед электросамокатами и сегвеями
07 октября 2022
Очередное заседание клуба «Щедрое сердце» в Стругах Красных было посвящено педагогам-ветеранам