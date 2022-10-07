Опубликовано расписание игр Псковского городского чемпионата по футболу на ближайшие выходные
Паблик псковской футбольной школы «Спартак-юниор» опубликовал расписание игр городского чемпионата по футболу в эти выходные.
Возрастная категория 2013 – 14 г.р.
8 октября
13:00 «Спартак Юниор» (красные 2014 г.р.) – Стрела-2
13:00«Спартак Юниор» (белые, 2013 г.р.) – Псков 14-2
14:00«Спартак Юниор» (красные, 2013 г.р.) – Стрела-1
14:00 «Спартак Юниор» (белые, 2014 г.р.) – Стрела-Львы
9 октября
11:00 «Спартак Юниор» (белые, 2013 г.р.) – Псков 14-1
Возрастная категория 2011 – 12 г.р.
8 октября
13:00 «Спартак Юниор» (красные) – Стрела-1
14:00 «Спартак Юниор» (белые) – Псков (белые)
9 октября
10:00 «Спартак Юниор» (белые) – Псков 12 (синие)
11:00 «Спартак Юниор» (красные) – Стрела 12-2
Все игры пройдут на стадионе «Локомотив». Юные спортсмены ждут болельщиков.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Опубликовано расписание игр Псковского городского чемпионата по футболу на ближайшие выходные