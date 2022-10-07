Псковская филармония запустила серию матер-классов для учашихся музыкальных школ

00:01, 08 октября 2022, ПАИ

Хоровой фестиваль им. М. Ф. Гривского прошёл, но мероприятия не закончились.

Псковская областная филармония запускает серию вокальных мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ города Пскова и студентов колледжа искусств. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Сегодня первый мастер-класс дал солист Мариинского театра Денис Беганский. В течение двух часов юные вокалисты работали над своими программными произведениями, разбирали ошибки и прямо на ходу пытались их исправлять, что успешно получалось.

Добавим, проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Уже завтра, 8 октября, Денис Беганский выступит на сцене Псковской областной филармонии на открытии сезона. Билеты уже в продаже.

Псковское агенство информации является информационным партнёром 79-го филармонического сезона.