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Общество

Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк повысил ставки по импотеке на 0,5 п.п.  Минимальная стоимость кредитов на неовостройки и «вторичку» выросла до 10,4%.

Сбербанк повысил ставки по рыночным ипотечным программам, следует из информации на сайте банка. Кредитная организация объяснила повышение ставок по ипотеке изменением рыночных условий.

«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. Сбер приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 п.п.», - сообщили журналистам в пресс-службе банка.

При этом, Сбербанк отмечает, что ставки по ипотеке в рамках госпрограмм остаются неизменными.

Ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения, говорится в сообщении банка.

 

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