Великолучанин Евгений Котов занял первое место во всероссийских соревнованиях по смешанному единоборству

00:25, 08 октября 2022, ПАИ

29 и 30 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» состоялись всероссийские мастерские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти капитана ФСБ Романа Стащенко, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на источник в Великолукской государсвенной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК).

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Тулы, Москвы, Казани, Московской, Рязанской, Тверской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Дагестан.

Студент 2 курса ВЛГАФК Евгений Котов завоевал в турнире первое место. Спортсмен выступал в весовой категории до 93 кг.

По результатам схваток Евгений был награждён чемпионским поясом.