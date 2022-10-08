Великолучанин Евгений Котов занял первое место во всероссийских соревнованиях по смешанному единоборству
29 и 30 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» состоялись всероссийские мастерские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти капитана ФСБ Романа Стащенко, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на источник в Великолукской государсвенной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК).
В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Тулы, Москвы, Казани, Московской, Рязанской, Тверской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Дагестан.
Студент 2 курса ВЛГАФК Евгений Котов завоевал в турнире первое место. Спортсмен выступал в весовой категории до 93 кг.
По результатам схваток Евгений был награждён чемпионским поясом.
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Великолучанин Евгений Котов занял первое место во всероссийских соревнованиях по смешанному единоборству
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