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Спорт

Великолучанин Евгений Котов занял первое место во всероссийских соревнованиях по смешанному единоборству

Евгений Котов (в центре) занял первое место в смешанном единоборстве. Фото Telegram

29 и 30 сентября в  спорткомплексе «Тула-Арена» состоялись  всероссийские мастерские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти капитана ФСБ Романа Стащенко, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на источник в Великолукской государсвенной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК).

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Тулы, Москвы, Казани, Московской, Рязанской, Тверской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Дагестан. 

Студент 2 курса ВЛГАФК Евгений Котов завоевал в турнире первое место. Спортсмен выступал в весовой категории до 93 кг. 

По результатам схваток Евгений был награждён чемпионским поясом.

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