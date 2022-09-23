Высшая математика в оплате общедомовых нужд ЖКХ

00:58, 08 октября 2022, ПАИ

Очередной сюрприз преподнесли работники ЖКХ россиянам в части оплаты коммунальных ресурсов на содержание общего имущества: освещения, водоотведения и воды, используемой для уборки подъездов и придомовой территории. Теперь раз в год управляющие компании должны будут на основании показателей общедомовых счётчиков высчитывать разницу между нормативом и реально потребленным в течение года. И, соответственно, выставлять счёт собственникам квартир.

Логически, можно предположить, что если горожане до этого платили по нормативам, то они переплачивали, и разницу теперь должны возместить. Но не всё так гладко и понятно.

В ситуации разбирались корреспонденты «АиФ в Пскове» и разложили всё по полочкам. Как теперь придётся платить – больше или меньше? Читайте в материале издания.