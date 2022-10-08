После реставрации храм в Бельском Устье «восстал из руин»

10:25, 08 октября 2022, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы завершились в церкви Вознесения в Бельском Устье в Псковской области. Об этом рассказал в своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведкерников.

«Реставрация шла долго, с 2008 года, но результат того стоит. Из руин храм восстал фактически в первозданном виде», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это уникальный объект и крупнейшая вотчинная церковь Псковской области, которая по своему конструктивному решению и декоративному оформлению не имеет аналогов в регионе.

Работы уже принял комитет по охране культурного наследия. Сейчас снимают внутренние леса и вывозят строительную технику.

«Следующий этап – благоустройство прилегающей территории. И если сам объект отреставрирован на федеральные средства Минкульта, то территорией займётся наше АНО «Возрождение культурного наследия». Рассчитываем, что сделаем всё в течение следующего строительного сезона», – сказал Михаил Ведерников.

Церковь будут использовать по своему прямому назначению – как храм, добавил губернатор.