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Общество

Михаил Ведерников прокомментировал очереди на пунктах пропуска в Псковской области

Фото: «Первый Псковский»

Скопление людей на пунктах пропуска в Пыталовском и Печорском районах прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время своего еженедельного видеообращения.

Он отметил, что каждый день в Псковскую область приезжают автобусы с молдавскими и украинскими номерами. Они привозят людей, которые по различным причинам пытаются попасть в Европу.

«Десятки идут пешком, сотни приезжают на своём транспорте. А я напомню, что у нас и так была достаточно серьёзная очередь грузовых автомобилей из-за европейских санкций», - сказал он. 

По его словам, ситуация действительно непростая, но сверх этого она обросла огромным количеством слухов, домыслов и дезинформации. При этом даже официальные лица Эстонии транслируют полный абсурд.

«Их министр иностранных дел заявляет, что у нас идёт геноцид украинских беженцев прям на пунктах пропуска. Одновременно, по её словам, это гибридная атака России на Прибалтику. Министр внутренних дел Эстонии пошёл ещё дальше. Он заявил, в России собрали украинских военных беженцев и увезли куда-то на грузовиках. Сказал, что спецслужбы выясняют подробности», - рассказал Михаил Ведерников.

«Как говорят врачи, патологическое фантазирование проходит с возрастом. Возможно, наши соседи со временем поправятся», - добавил он.

По его словам, на самом деле, очереди достаточно длинные, особенно это касается пробок – скапливаются сотни транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили. Пешеходные очереди, по словам губернатора, тоже были внушительными, но благодаря принятым мерам они сократились до нескольких десятков человек.

При этом каждый в состоянии зайти на АЗС или в продуктовый магазин за едой, горячими напитками и зарядить телефон. Кроме того, ставили палатки для обогрева – но большой популярностью они не пользуются. На одном направлении их уже убрали за ненадобностью.

Фото: «Первый Псковский»

«То есть, никакой гуманитарной катастрофы нет. Свою помощь предлагают волонтёры, просто местные жители, безопасность обеспечивают силовики и спасатели», - подытожил Михаил Ведерников.

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