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Общество

Псковский губернатор высказался о хамском поведении выезжающих из региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, о чём молчат на Западе и в опоцизиционных Telegram-каналах в ходе своего еженедельного обращения.

По его словам, были случаи, когда по номеру 122 сообщали о пьяных лицах, которые по населённым пунктам катались на машине с украинскими номерами и кричали «Слава Украине». А в некоторые дома на окраине Пыталово пытались ломиться люди с непонятными требованиями. При этом в самом посёлке даже отменили вечерние мероприятия для молодёжи, чтобы избежать возможных конфликтов.

Он отметил, что на границе хамят волонтёрам, выбрасывают еду, разрывают выдаваемые дождевики. Мусор демонстративно бросают на землю, игнорируя установленные контейнеры. Для своих нужд некоторые принципиально используют лесополосу, а не установленные биотуалеты.

Фото: видеообращение Михаила Ведерникова

«Мы продолжим оказывать всю необходимую помощь, потому что в этой очереди есть женщины, дети, пожилые люди, которые относятся с благодарностью к вниманию с нашей стороны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил местную администрацию, пограничников, силовиков и таможенников, которые слаженно и профессионально работают фактически в круглосуточном режиме.

Фото: видеообращение Михаила Ведерникова

«Но хулиганское и провокационное поведение будет жёстко пресекаться. Все необходимые поручения даны. И я заранее об этом предупреждаю, чтобы потом не было новостей от иноагентов о притеснении невинных беженцев», – заявил губернатор.

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