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«Неизвестный герой»: псковичей в октябре ожидает кинопремьера

Фото: трейлер фильма

Работу над 20-минутной картиной «Неизвестный герой» завершила студия «Омни Продакшн», с которой уже реализовали ряд проектов о Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего еженедельного обращения.

«Это фильм о непростой судьбе уроженца нашей земли, знаменитого генерала Петра Петровича Коновницына. Это представитель одного из древнейших дворянских родов России, герой Отечественной войны», – рассказал он.

Михаил Ведерников отметил, что Лев Толстой в своём романе «Война и мир» называл его одним из достойнейших командиров: «Пётр Петрович Коновницын всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сражения был под огнём…».

Полностью посмотреть фильм можно будет в конце месяца на телеканале «Первый Псковский». Также показы проведут в кинотеатре «Смена».

«Мы гордимся всеми нашими героями: и прошлого, и настоящего», – подчеркнул губернатор.

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