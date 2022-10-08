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Общество

Центр помощи семьям мобилизованных начнёт работать в Пскове

Фото: Михаил Ведерников. Telegram-канал

Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих начнёт работу в понедельник, в проектном офисе «Команда 2018». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Здесь можно будет получить помощь по широкому спектру вопросов. Центр в формате «одного окна» объединит специалистов по соцзащите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда и центра «Мои документы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, там будут работать представители банков, службы судебных приставов, нотариата, а для нестандартных просьб и задач – волонтёры.

«Сделаем все, чтобы каждая семья знала, что она защищена, чувствовала заботу и внимание», - отметил Михаил Ведерников.

Адрес центра: улица Некрасова, 19. График работы: с 12:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.

Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно по номеру 122.

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