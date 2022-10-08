Мобилизованных великолучан навестили в учебной части

10:04, 08 октября 2022, ПАИ

Мобилизованных великолучан навестили в воинской части. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Представители общественных организаций, администрации города навестили мобилизованных в учебной части в Твери, чтобы узнать о бытовых условиях и отвезти им необходимые вещи и продукты.

«У парней всё отлично. Передают привет родным, близким!» – рассказали активисты.

Участие в сборе приняли общественные организации, предприниматели, крупные промышленные производства, депутаты, волонтёры Центра добровольчества, студенческое сообщество, члены партии «Единая Россия» и жители Великих Лук.

Добавим, что сбор гуманитарного груза для военных и мирных жителей освобождённых территорий продолжается. Принести необходимые вещи можно в Центр добровольчества по адресу: улица Дружбы, дом 31.