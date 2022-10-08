Пенсионерку разыскивают в Великих Луках

11:47, 08 октября 2022, ПАИ

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Продолжается розыск пропавшей без вести 65-летней великолучанки Галины Королёвой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 августа 2019 года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70 – 75 лет, рост 155 – 160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Галины Королёвой, просят позвонить по телефонам: 8906-223-11-28 –уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 – дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.