Повлияет ли мобилизация на качество оказания медпомощи в РФ, объяснил эксперт

12:59, 08 октября 2022, ПАИ

Частичная мобилизация не повлияет на доступность и качество медицинской помощи в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что в России в рамках частичной мобилизации существует система бронирования медиков, оказывающих плановую и экстренную помощь, пишет ТАСС.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.