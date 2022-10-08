Театрализованный семейный забег прошёл в Псковской области

13:48, 08 октября 2022, ПАИ

34-е легкоатлетические соревнования «Роща Памяти» состоялись сегодня в Гдове. Об этом сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

«На беговую дорогу вышли более 150 легкоатлетов. На самую короткую дистанцию в 500 метров вышли дети от пяти лет. Желающие могли пробежать 1, 2 и 3 километра», – говорится в сообщении.

В забеге приняли участие спортсмены из Сланцев, Пскова и Гдова. А в семейных соревнованиях участвовали девять семей в театрализованных костюм.