Нужно ли белить деревья в саду, объяснил агроном

16:16, 08 октября 2022, ПАИ

Побелка деревьев необходима для защиты ствола от повреждений из-за резких колебаний температур. Об этом рассказал агроном Алексей Володихин, автор Telegram-канала «Чудогрядка».

«Белить стволы нужно обязательно — побелка предохраняет стволы от морозобоин, которые часто случаются в конце февраля и начале марта. В это время солнце днем пригревает довольно сильно, а ночью бывают сильные морозы. И от перепада температур кора начинает трескаться. А побелка не дает стволам нагреваться — белый цвет отражает солнечные лучи», — пояснил Алексей Володихин.

Побелку рекомендуют проводить в конце октября, уточняет «Газета.ру».

«Белить деревья лучше специальной садовой краской — она долго не смывается и в ней обычно есть специальные добавки, защищающие деревья от болезней», — отметил агроном.

При этом укрывать стволы деревьев на зиму Володихин не советует. По его словам, под такими «обмотками» могут поселиться вредители, которые перезимуют и весной начнут портить растения.