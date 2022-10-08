Выпуск проекта «Тема недели» о ситуации на границе выйдет в эфир 8 октября

15:31, 08 октября 2022, ПАИ

Очереди на пунктах пропуска через госграницу с Латвией и Эстонией в Псковской области стали предметом для новостей, дискуссий, фейков и даже политических кампаний против России. Отдельные каналы пытались раздуть без сомнения непростую ситуацию до масштабов национального бедствия. Особо усердствовал Телеграм-канал бывших псковичей, которые ныне работают в Риге и на Ригу. Их откровенный фейк подхватили и в России. А отдельные политики, после провала на сентябрьских выборах, решили на этой истории, похоже, самореанимироваться.

О том, что на самом деле происходило на границе, разговор пойдет в авторской программе «Тема недели», которая выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» в субботу, 8 октября, в 20:00. Свидетельства очевидцев, комментарии глав Печорского и Пыталовского районов Сергея Тарасика и Вера Кондратьевой, репортаж ведущего программы Александра Машкарина непосредственно с одного из пунктов пропуска — в «Теме недели: На границе ходят хмуро».

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор программы— в воскресенье в 12:10.