Выставка петербуржского протоиерея «Исповедь в красках» откроется в Пскове

16:06, 08 октября 2022, ПАИ

Выставка работ протоиерея Георгия Ушакова «Исповедь в красках» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В.Я. Курбатова. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

«За последние 20 лет его произведения собирали к себе – в выставочные залы Псковщины, Санкт-Петербурга, Подмосковья – множество людей, идущих за Христом. Батюшка никогда не переставал рисовать. Даже в самые тяжёлые времена своей жизни с удовольствием делал наброски и вдохновлялся новыми сюжетами», – говорится в сообщении.

Открытие выставки начнётся в 11:00 на улице Профсоюзной, 2. Меропритяие состоится 15 октября.