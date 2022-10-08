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Общество

Серию мастер-классов по вокалу запустили в Пскове

Фото: Telegram-канал ТКД

Серию мастер-классов по вокалу для учащихся детских музыкальных школ города Пскова и студентов колледжа искусств запустила Театрально-концертная дирекция Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Первый мастер-класс дал солист Мариинского театра Денис Беганский. В течение двух часов юные вокалисты работали над своими программными произведениями, разбирали ошибки и прямо на ходу пытались их исправлять, что успешно получалось!» – говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал ТКД

Добавим, что проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

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