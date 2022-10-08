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Общество

Лесные шампиньоны собирают грибники в Псковской области

Лесные шампиньоны находят грибники в Псковской области. Фотографиями «улова» они делятся в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Столько польских [Прим. ред – боровиков], я никогда не встречал, ещё попалась кучка лесных шампиньонов, погода классная», – рассказал автор снимка.

«После тяжёлой рабочей недели выбрался в лес, бор прекрасен, грибы локально, червивость минимальная, молодого нароста нет, одни лапти!» – подписал фото любитель «тихой охоты».

Фото: «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Грибов мало. Червивость –  0%», – отметил житель Новосокольнического района.

«ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском»

Ранее сообщалось, что жительница Гдовского района нашла гриб весом почти два килограмма.

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