Лесные шампиньоны собирают грибники в Псковской области

17:29, 08 октября 2022, ПАИ

Лесные шампиньоны находят грибники в Псковской области. Фотографиями «улова» они делятся в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

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«Столько польских [Прим. ред – боровиков], я никогда не встречал, ещё попалась кучка лесных шампиньонов, погода классная», – рассказал автор снимка.

«После тяжёлой рабочей недели выбрался в лес, бор прекрасен, грибы локально, червивость минимальная, молодого нароста нет, одни лапти!» – подписал фото любитель «тихой охоты».

«Грибов мало. Червивость – 0%», – отметил житель Новосокольнического района.

Ранее сообщалось, что жительница Гдовского района нашла гриб весом почти два килограмма.