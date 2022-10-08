Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Региональные краеведческие чтения проходят в Острове

Сегодня прошел второй основной день региональных краеведческих чтений, сообщает Псковскому агентству информации  газета «Островские вести».

На трех площадках в Островской центральной районной библиотеке и Доме детского творчества работало три секции. В каждой, как и в первый день, было заявлено до девяти докладчиков.

Само название секций уже предопределяло интересный разговор. И он состоялся. Более 70-ти краеведов, магистров истории, преподавателей вузов, музейных работников и просто увлеченных историей людей, вдруг открывших для себя краеведческое направление работы, как инженер-строитель из Санкт-Петербурга Евгений Маркович Левин, выступили с интересными, содержательными докладами.

Более 23-х докладчиков впервые подняли темы, которые ранее не были освещены. Для псковских и островских краеведов — это большая находка, подсказка, в каких направлениях продолжать краеведческие исследования.

Каждая работа участников чтений, и тех, кто не смог быть на мероприятии, но прислал материалы в электронном виде, будут опубликована в итоговом сборнике XII Псковских региональных краеведческих чтений», — было отмечено при подведении итогов региональных чтений председателем ПРО, членом Совета краеведов России, Союза писателей и Союза журналистов России Тамарой Вересовой.

Она поблагодарила островичей за прекрасно организованную встречу краеведов региона, гостей из других городов, экскурсионную программу для участников, вручив администрации Островского района Благодарность.

В заключительном слове заместитель администрации Островского района Лариса Иванова, поблагодарив участников региональных чтений, вручила от администрации Островского района Благодарности— руководителю Псковского регионального отделения, члену Совета краеведов России Тамаре  Вересовой за организацию и проведение XII Псковских региональных краеведческих чтений на Островской земле;
Валентине  Любицкой — за оказанную спонсорскую помощь и поддержку в проведении XII Псковских региональных краеведческих чтений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 октября 2022

Соревнования «Роща Памяти – Гдов» прошли в Гдове
08 октября 2022

Призовые места заняли теннисисты на 13-ой Областной Спартакиаде в Пскове
08 октября 2022

Зрители оценили нового дирижера симфонического оркестра в Псковской филармонии
08 октября 2022

Первая машина погрузилась на паром через Керченский пролив
08 октября 2022

Прошло открытие 79-ого сезона губернаторского симфонического оркестра Псковской области

08 октября 2022

Бесплатно вернуться в Москву могут пассажиры поезда Москва-Симферополь

08 октября 2022

Редкие минералы обнаружили в Дновском районе
08 октября 2022

Региональные краеведческие чтения проходят в Острове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...