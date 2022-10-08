Региональные краеведческие чтения проходят в Острове

18:41, 08 октября 2022, ПАИ

Сегодня прошел второй основной день региональных краеведческих чтений, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».



На трех площадках в Островской центральной районной библиотеке и Доме детского творчества работало три секции. В каждой, как и в первый день, было заявлено до девяти докладчиков.



Само название секций уже предопределяло интересный разговор. И он состоялся. Более 70-ти краеведов, магистров истории, преподавателей вузов, музейных работников и просто увлеченных историей людей, вдруг открывших для себя краеведческое направление работы, как инженер-строитель из Санкт-Петербурга Евгений Маркович Левин, выступили с интересными, содержательными докладами.



Более 23-х докладчиков впервые подняли темы, которые ранее не были освещены. Для псковских и островских краеведов — это большая находка, подсказка, в каких направлениях продолжать краеведческие исследования.



Каждая работа участников чтений, и тех, кто не смог быть на мероприятии, но прислал материалы в электронном виде, будут опубликована в итоговом сборнике XII Псковских региональных краеведческих чтений», — было отмечено при подведении итогов региональных чтений председателем ПРО, членом Совета краеведов России, Союза писателей и Союза журналистов России Тамарой Вересовой.



Она поблагодарила островичей за прекрасно организованную встречу краеведов региона, гостей из других городов, экскурсионную программу для участников, вручив администрации Островского района Благодарность.



В заключительном слове заместитель администрации Островского района Лариса Иванова, поблагодарив участников региональных чтений, вручила от администрации Островского района Благодарности— руководителю Псковского регионального отделения, члену Совета краеведов России Тамаре Вересовой за организацию и проведение XII Псковских региональных краеведческих чтений на Островской земле;

Валентине Любицкой — за оказанную спонсорскую помощь и поддержку в проведении XII Псковских региональных краеведческих чтений.