Призовые места заняли теннисисты на 13-ой Областной Спартакиаде в Пскове

20:39, 08 октября 2022, ПАИ

Студент Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа Андрей Михайлов вместе с учащимися Псковского колледжа победил в областной спартакиаде по настольному теннису. Об этом сообщает газета «Призыв» Себежского района.



По сообщению Натальи Фуфаевой, 6 октября 2022 года на базе Псковского агротехнического колледжа прошли финальные соревнования по настольному теннису 13 Областной Спартакиады среди средних специальных образовательных учреждений Псковской области.

Под чутким руководством преподавателя физической культуры Альбины Глебовой команда достойно выступила и заняла 1 место



За команду выступали: Наталия Селезнёва, группа 42-41, Виктор Андреев, группа 31-11 и студент Идрицкого филиала Андрей Михайлов.

