Бесплатно вернуться в Москву могут пассажиры поезда Москва-Симферополь

19:25, 08 октября 2022, ПАИ

Пассажиры поезда Москва-Симферополь будут бесплатно отправлены из Анапы в Симферополь на сопутствующих поездах, сообщает АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

«Пассажиры поезда 27/28, выехавшие 7 октября из Москвы и планирующие продолжить свой маршрут, будут бесплатно отправлены из Анапы в Симферополь на поездах Омск – Симферополь, Москва – Симферополь, Санкт-Петербург – Симферополь», - говорится в сообщении.

Поезда из Анапы отправляются: №75/76 Омск – Симферополь - в 19.40, № 165/166 Москва - Симферополь - в 20.22, № 169/170 Санкт-Петербург – Симферополь планируется сегодня в 21.30.

Кроме того, пассажиры, желающие вернуться в Москву, смогут поехать бесплатно на дополнительном поезде №215 в 19.00 со станции Анапа.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.