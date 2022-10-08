Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бесплатно вернуться в Москву могут пассажиры поезда Москва-Симферополь

Пассажиры поезда Москва-Симферополь будут бесплатно отправлены из Анапы в Симферополь на сопутствующих поездах, сообщает АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

«Пассажиры поезда 27/28, выехавшие 7 октября из Москвы и планирующие продолжить свой маршрут, будут бесплатно отправлены из Анапы в Симферополь на поездах Омск – Симферополь, Москва – Симферополь, Санкт-Петербург – Симферополь», - говорится в сообщении.

Поезда из Анапы отправляются: №75/76 Омск – Симферополь - в 19.40, № 165/166 Москва - Симферополь - в 20.22, № 169/170 Санкт-Петербург – Симферополь планируется сегодня в 21.30.

Кроме того, пассажиры, желающие вернуться в Москву, смогут поехать бесплатно на дополнительном поезде №215 в 19.00 со станции Анапа.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 октября 2022

Соревнования «Роща Памяти – Гдов» прошли в Гдове
08 октября 2022

Призовые места заняли теннисисты на 13-ой Областной Спартакиаде в Пскове
08 октября 2022

Зрители оценили нового дирижера симфонического оркестра в Псковской филармонии
08 октября 2022

Первая машина погрузилась на паром через Керченский пролив
08 октября 2022

Прошло открытие 79-ого сезона губернаторского симфонического оркестра Псковской области

08 октября 2022

Бесплатно вернуться в Москву могут пассажиры поезда Москва-Симферополь

08 октября 2022

Редкие минералы обнаружили в Дновском районе
08 октября 2022

Региональные краеведческие чтения проходят в Острове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...