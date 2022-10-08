Зрители оценили нового дирижера симфонического оркестра в Псковской филармонии
Посетители открытия 79-ого сезона губернаторского симфонического оркестра Псковской области оценили по достоинству нового дирижера, пояснив, что дирижёр новый нравится, программа интересная. Пообещали ходить ещё, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Многие зрители отметили мощное начало. Губернаторский симфонический оркестр собрал полный зал.
«Не чувствуется, что мы провинция. Культурная программа насыщенна различными событиями высокого уровня», поделилась гостья мероприятия.
Отметим, что брасс-концерт на медных духовых инструментах начнутся весной. В область приедут многие ансамбли и коллективы.
Главный дирижер Алексей Репников сделал анонс следующего концерта – 10 ноября пройдет концерт посвященный арфе.
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Прошло открытие 79-ого сезона губернаторского симфонического оркестра Псковской области
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