Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соревнования «Роща Памяти – Гдов» прошли в Гдове

Участники, волонтеры и болельщики с самого утра собирались около Центра внешкольной работы с детьми «Дубно» для участия в соревнованиях «Роща Памяти – Гдов». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Гдовская заря».

По замыслу организаторов, участниками этого праздника бега могли стать все поклонники этого вида спорта.

Самым юным бегунам была предложена дистанция 500 м. Ребята постарше бегали 1 км. А взрослые испытали свои силы и выносливость на дистанциях 2 и 3 км.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 октября 2022

Гриб весом почти два килограмма нашла жительница Гдовского района
08 октября 2022

В Великих Луках прошла тренировка самбистов в честь юбилея Президента России

08 октября 2022

Псковский астроном-любитель запечатлел заходящие Луну и Юпитер

08 октября 2022

Великолучанка подозревается в краже телефона в магазине
08 октября 2022

Четверо уехали, а один не явился: прошло заседание мобилизационной комиссии в Плюссе
08 октября 2022

Соревнования «Роща Памяти – Гдов» прошли в Гдове
08 октября 2022

Призовые места заняли теннисисты на 13-ой Областной спартакиаде в Пскове
08 октября 2022

Зрители оценили нового дирижера симфонического оркестра в Псковской филармонии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...