Соревнования «Роща Памяти – Гдов» прошли в Гдове
Участники, волонтеры и болельщики с самого утра собирались около Центра внешкольной работы с детьми «Дубно» для участия в соревнованиях «Роща Памяти – Гдов». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Гдовская заря».
По замыслу организаторов, участниками этого праздника бега могли стать все поклонники этого вида спорта.
Самым юным бегунам была предложена дистанция 500 м. Ребята постарше бегали 1 км. А взрослые испытали свои силы и выносливость на дистанциях 2 и 3 км.
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