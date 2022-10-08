Великолучанка подозревается в краже телефона в магазине

21:50, 08 октября 2022, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по г. Великие Луки устанавливают личность женщины, подозреваемой в хищении имущества, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Великие Луки, 07.10.2022 в магазине на улице Некрасова был украден телефон. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, при изучении которой установили, что к краже телефона может быть причастна женщина на фото.

Граждан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии кражи, просят обращаться в ОМВД России по г. Великие Луки по телефонам: 02 , 8 (81153) 5-27- 94.