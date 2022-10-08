Псковский астроном-любитель запечатлел заходящие Луну и Юпитер

22:50, 08 октября 2022, ПАИ

Псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко опубликовал очередное видео ночного неба на своей личной странице Вконтакте.

«Заходящие Луна и Юпитер, костер и радио, как фон закадровой астро-таймлапсной жизни. Именно так обычно провожу время, атмосферно прослушивая вещательный и любительский эфиры на КВ и СВ, пока Никон щёлкает фото», - сообщает Михаил Прохоренко.