Пьяный водитель сбил пешехода и вмял его в мусорные баки
В Псковском районе в селе Медведево у дома №4б водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбил 30-летнего пешехода, вмяв его в мусорные баки.
В результате ДТП пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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Пьяный водитель сбил пешехода и вмял его в мусорные баки
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