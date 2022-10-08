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Общество

Ресурсный центр проводит сбор макулатуры в поддержку военных

Как макулатуру превратить в помощь, рассказал Ресурсный центр в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Благотворительная акция «Бумага во благо» проводится в поддержку мобилизованных и военных граждан.

С 10 по 14 октября 2022 года любое физическое или юридическое лицо может сдать макулатуру по адресу: Псков, ул. Советской армии, 64/1. Обязательно с пометкой «для Ресурсного Центра».

Для тех, кто не может привезти макулатуру в пункт приёма, есть возможность сдать её в Ресурсный Центр Добровольчества по адресу: Псков, ул. Конная, д.2.

 Принимается картон / гофрокартон,  газеты / офисная бумага / тетради, рисунки с гуашью / цветная бумага.

 Не принимается ламинированная и пергаментная бумага / бумага для факсов, упаковка от соков и молочных продуктов / фотобумага / обои / чеки.

Для того, чтобы подготовить к сдаче макулатуру, следует для начала убедиться в отсутствии ламинации. Следом необходимо удалить металлические предметы по типу пружин, скрепок, скоб и т.д. Также необходимо удалить скотч. Всю макулатуру связать и сложить в коробки.

На вырученные средства Ресурсный Центр Добровольчества будет закупать необходимые вещи для мобилизованных и военных.

Благотворительная акция по сбору макулатуры «Бумага во благо» организована совместно с Псковским эко-активистом Анной Лойчиц.

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