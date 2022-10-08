В Великих Луках прошла тренировка самбистов в честь юбилея Президента России

23:01, 08 октября 2022, ПАИ

Открытая тренировка для детей по самбо в честь 70-летнего юбилея Владимира Путина прошла 7 октября в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Мероприятие состоялось в рамках нового партпроекта «Единой России» «Zа самбо», инициатором которого выступил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

На тренировке присутствовали 134 спортсмена разного возраста и подготовки. Тренировка прошла под руководством опытных тренеров, началась с разминки и продолжилась отработкой приёмов.



Отметим, тренировки по самбо были организованы по всей стране при поддержке региональных отделений партии.