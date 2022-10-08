Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках прошла тренировка самбистов в честь юбилея Президента России

Открытая тренировка для детей по самбо в честь 70-летнего юбилея Владимира Путина прошла 7 октября в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие состоялось в рамках нового партпроекта «Единой России» «Zа самбо», инициатором которого выступил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

На тренировке присутствовали 134 спортсмена разного возраста и подготовки. Тренировка прошла под руководством опытных тренеров, началась с разминки и продолжилась отработкой приёмов.

Отметим, тренировки по самбо были организованы по всей стране при поддержке региональных отделений партии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 октября 2022

Гриб весом почти два килограмма нашла жительница Гдовского района
08 октября 2022

В Великих Луках прошла тренировка самбистов в честь юбилея Президента России

08 октября 2022

Псковский астроном-любитель запечатлел заходящие Луну и Юпитер

08 октября 2022

Великолучанка подозревается в краже телефона в магазине
08 октября 2022

Четверо уехали, а один не явился: прошло заседание мобилизационной комиссии в Плюссе
08 октября 2022

Соревнования «Роща Памяти – Гдов» прошли в Гдове
08 октября 2022

Призовые места заняли теннисисты на 13-ой Областной спартакиаде в Пскове
08 октября 2022

Зрители оценили нового дирижера симфонического оркестра в Псковской филармонии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...