В Великих Луках прошла тренировка самбистов в честь юбилея Президента России
Открытая тренировка для детей по самбо в честь 70-летнего юбилея Владимира Путина прошла 7 октября в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Мероприятие состоялось в рамках нового партпроекта «Единой России» «Zа самбо», инициатором которого выступил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
На тренировке присутствовали 134 спортсмена разного возраста и подготовки. Тренировка прошла под руководством опытных тренеров, началась с разминки и продолжилась отработкой приёмов.
Отметим, тренировки по самбо были организованы по всей стране при поддержке региональных отделений партии.
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