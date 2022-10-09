Один пожар ликвидирован на территории Псковской области за сутки
За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации одного пожара на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, 9 октября в 3:15 в Струго-Красненском районе в деревне Ждани на улице Первомайская сгорела баня размером 3х6 метров.
Причина – предположительно неисправность печного оборудования.
Спасен жилой дом и одна хозяйственная постройка.
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