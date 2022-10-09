Один пожар ликвидирован на территории Псковской области за сутки

10:45, 09 октября 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации одного пожара на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 9 октября в 3:15 в Струго-Красненском районе в деревне Ждани на улице Первомайская сгорела баня размером 3х6 метров.

Причина – предположительно неисправность печного оборудования.

Спасен жилой дом и одна хозяйственная постройка.