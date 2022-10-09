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Михаил Ведерников поздравил псковских аграриев с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления размещён на сайте правительства Псковской области.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труженики села вносят большой вклад в экономику Псковской области, обеспечивая продовольственную безопасность и благополучие жителей. Выражаю искренние слова благодарности за непростой труд всем, кто живет и трудится на земле, работает в агропромышленном комплексе.

Благодаря модернизации, внедрению современных технологий, знаниям и опыту наших аграриев отрасль увеличивает производство качественной продукции, востребованной в нашем регионе и за ее пределами. На протяжении последних лет Псковская область сохраняет второе место в СЗФО по производству зерновых и рапса, а также скота и птицы, четвертое место –по производству молока. Значимость работы аграриев невозможно переоценить. Поэтому на федеральном и региональном уровне большое внимание уделяется поддержке работников АПК, развитию сельских территорий, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и благополучной.

Потенциал агропромышленного комплекса Псковской области полностью ещё не раскрыт. Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать все отрасли сельского хозяйства.

Благодарю вас за неустанный труд на благо региона. От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия, процветания и всего самого наилучшего!

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