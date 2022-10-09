У учителей появилась возможность посетить Псковский музей-заповедник бесплатно

13:27, 09 октября 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник запустил акцию для учителей на бесплатное посещение картинной галереи. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Условия акции просты. Учителя должны показать фотографию своего класса на кассе и за это получат бесплатный билет в картинную галерею.

«А вот и первые учителя, которые решили воспользоваться приглашением и совершенно бесплатно посмотреть картинную галерею», – рассказали в ведомстве.