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Общество

«Тема недели»: На границе ходят хмуро

Очереди на пунктах пропуска через госграницу с Латвией и Эстонией в Псковской области стали предметом для новостей, дискуссий, фейков и даже политических кампаний против России. Отдельные каналы пытались раздуть без сомнения непростую ситуацию до  масштабов национального бедствия. Особо усердствовал Телеграм-канал бывших псковичей, которые ныне работают в Риге и на Ригу. Их откровенный фейк подхватили и в России. А отдельные политики, после провала на сентябрьских выборах, решили на этой истории, похоже, самореанимироваться. 

О том, что на самом деле происходило на границе, разговор пойдет в авторской программе «Тема недели», которая выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» в субботу, 8 октября, в 20:00.
Свидетельства очевидцев, комментарии глав Печорского и Пыталовского районов Сергея Тарасика и Вера Кондратьевой, репортаж ведущего программы Александра Машкарина непосредственно с одного из пунктов пропуска — в «Теме недели».

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор программы— в воскресенье в 12:10.

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