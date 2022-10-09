Проезд по Крымскому мосту будет запрещен для грузовых автомобилей

15:37, 09 октября 2022, ПАИ

Запрет на проезд по Крымскому мосту грузового транспорта будет действовать до особого распоряжения, пока на переправу допускают только легковые автомобили. Сообщает ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что вопрос с пропуском автобусов по Крымскому мосту будет решаться после проведения экспертизы конструкций моста. Вице- премьер РФ Марат Хуснуллин в разговоре с журналистами в субботу заявлял, что результаты обследования переправы должны быть готовы в воскресенье.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», - написал Аксенов в своем телеграм-канале, добавив, что для грузового транспорта будет действовать паромная переправа.

Глава Крыма пояснил, что автобусы всех типов и большегрузные автомобили смогут воспользоваться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт - порт «Кавказ». «Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» - порт «Кавказ». Напоминаю, что паромная переправа будет работать бесплатно», - добавил Аксенов.

В субботу утром на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице- премьером РФ Маратом Хуснуллиным.